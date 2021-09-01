Путин: 36 новых социальных объектов в Дагестане возведено военными строителями
Глава государства отметил, что Минобороны возводит еще 37 социальных объектов в Дагестане, 27 из которых будут сданы до конца года.
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В Дагестане завершено строительство 37 новых социальных объектов, 36 из них были возведены силами Министерства обороны РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая по видеосвязи.
«Прежде всего благодарю руководство Министерства обороны и всех, кто участвовал в этой работе, за добросовестный труд, за строительство столь необходимых республике школ, детских садов, яслей. Знаю, что нужно было решать непростые задачи, учитывать сложные сейсмические условия, строить в труднодоступных и высокогорных районах», - отметил глава государства.
Президент отметил, что новые детские сады и ясли оснащаются современным оборудованием и техникой, удобными и комфортными помещениями, игровыми и спортивными площадками.