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Эксперты предупредили о последствиях полного отказа от яиц

Ян Брацкий
03:48 11.09.2021
Несмотря на очевидную пользу, слишком частое употребление куриных яиц может вызвать проблемы со здоровьем.
Эксперты предупредили о последствиях полного отказа от яиц
© Фото: pixabay.com
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Полный отказ от употребления в пищу яиц чреват возникновением дефицита ряда необходимых организму микроэлементов, таких как фосфор, селен, кальций и фолиевая кислота. Для их восполнения придется употреблять больше молочных продуктов, бобовых и овощей.

Куриное яйцо богато белком, поэтому хорошо насыщает и после съеденного омлета долго не хочется есть, пишет журнал HealthDigest.

Однако, у яиц имеются и негативные стороны. В частности, злоупотребление этим продуктом вызывает повышение уровня холестерина в крови и может способствовать развитию сахарного диабета второго типа. Эксперты напоминают, что одно яйцо содержит в себе около 186 миллиграмм холестерина, а это более половины от суточной нормы.

Кроме того, регулярное употребление в пищу яиц увеличивает риск развития атеросклероза.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина ранее рассказала, что в утреннем меню должны присутствовать яйца, чтобы «встряхнуть» мозг.

По ее словам, яичный желток содержит холин, который оказывает положительное влияние на когнитивные функции мозга. Холин - это предшествующее ацетилхолину вещество, которое запускает мозговую активность, помогая быстро принимать решение или вспомнить нужное слово.

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