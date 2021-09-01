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США и Украина планируют наращивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики

Анна Берестовая
04:08 01.09.2021
США и Украина подписали заявление, предполагающее активизацию партнерства в сфере ядерной энергетики.
США и Украина планируют наращивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики
© Фото: Swen Pförtner dpa Globallookpress
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Вашингтон и Киев пришли к решению наращивать сотрудничество государств в сфере ядерной энергетики, а также использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая. Соответствующие установки определяются в рамках подписанного во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США заявления.

Намерения обеих сторон, в соответствии с документом, направлены на разработку и реализацию комплексного плана в энергетическом секторе. Соответствующий план будет предполагать поддержание взаимовыгодного сотрудничества стран в сфере энергетики.

Одним из важных пунктов деятельности будет работа над декарбонизацией экономики Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на американское министерство энергетики.

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