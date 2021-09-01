США и Украина планируют наращивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики

Вашингтон и Киев пришли к решению наращивать сотрудничество государств в сфере ядерной энергетики, а также использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая. Соответствующие установки определяются в рамках подписанного во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США заявления.

Намерения обеих сторон, в соответствии с документом, направлены на разработку и реализацию комплексного плана в энергетическом секторе. Соответствующий план будет предполагать поддержание взаимовыгодного сотрудничества стран в сфере энергетики.

Одним из важных пунктов деятельности будет работа над декарбонизацией экономики Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на американское министерство энергетики.