Замминистра обороны Цаликов поздравил Военный университет с Днем знаний

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов поздравил Военный университет с Днем знаний.

«Одно из самых важных и правильных решений, которое человек может для себя принять в жизни, - это сделать выбор о своей будущей профессии. Профессия защитника страны, защитника Родины - это одна из самых благородных и одна из самых важных для нашего государства профессий», - подчеркнул Цаликов.

Также первый замминистра вручил государственные и ведомственные награды профессорам и преподавателям, а также курсантам и слушателям Военного университета.

Помимо этого, Цаликов прочел лекцию, где подробно осветил вопросы состояния и перспектив развития Вооруженных сил.