Проценко: существующая база позволяет справляться с пандемией, но ее нужно продолжать развивать

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что наработанная на сегодняшний день научная база позволяет справляться с пандемией коронавируса. При этом не следует останавливаться - нужно продолжать ее развивать. Об этом медик сказал на встрече президента Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

«Из уроков очень важно вынести, что мы накопили большие данные, так называемую "биг дату", которую нужно анализировать, которую нужно использовать и для решения определенных проблем. История эпидемиологической безопасности - это то, что очень важно, мы говорили об эпидемиологическом щите, и существующая база показала, что нам удается справляться с пандемией, но на этом тоже не надо останавливаться, надо налаживать усилия. Усилия в лабораторной диагностике и развитии диагностический базы различных инфекционных заболеваний», - заявил главврач.

Ранее Проценко оценил возможность введения нового локдауна из-за COVID-19 в Москве. В беседе с РБК он заявил, что в настоящее время вопрос о необходимости такой меры не стоит.