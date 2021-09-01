СМИ: в Японии обнаружили посторонние частицы в вакцине Moderna

В японской префектуре Канагава обнаружили подозрительные черные частицы во флаконах с американской вакциной от коронавируса Moderna. Об этом сообщает Reuters. Это уже второй случай выявления посторонних веществ в вакцине в стране.

«Правительство префектуры отметило, что более 3 000 людей уже получили прививку вакциной из забракованной партии», - сообщает издание.

На этой неделе вакцина уже была отозвана из-за обнаружения черных частиц. Сообщается о запрете на использование около 1,63 миллиона доз препарата.

Ранее Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) обновил информацию о побочных эффектах, которые могут возникнуть после применения вакцин против COVID-19 от Pfizer и Moderna. Сообщается, что они могут быть связаны с достаточно редкими заболеваниями.