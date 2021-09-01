Захарова предложила новый вариант названия Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь». С такой идеей она выступила на фоне предложения из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите», - поделилась официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса Зеленского предложил поменять название страны Украина на «Русь-Украина». Алексей Арестович считает, что «настоящая Русь - это Украина», а Россия «с натяжкой может претендовать» на такой статус.