Роскосмос поздравил Москву с Днем города, опубликовав ее фото с орбиты

Роскосмос поздравил Москву и жителей столицы с 874-летием, разместив в своем Twitter-аккаунте спутниковый снимок столицы.

«Поздравляем с Днем города Москвы! Москва - ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны», - говорится в сообщении ведомства.

В Госкорпорации добавили, что в Москве расположены более 40 предприятий отрасли, а свыше 100 тысяч московских людей науки и труда внесли свой посильный вклад в исследование космоса.

Празднование Дня города 11 и 12 сентября в Москве пройдет скромно. Такое заявление ранее сделал мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что для москвичей и гостей столицы состоится концерт в парке «Зарядье». Также градоначальник рассказал, что на городских площадках уже проходит фестиваль «Цветочный джем».