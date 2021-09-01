«Не следует драматизировать»: в МИД РФ высказались о ситуации в Афганистане

Заместитель российского МИД Игорь Моргулов заявил, что Москва призывает не драматизировать ситуацию в Афганистане. Заявления новых властей по формированию правительства и соблюдению прав и свобод можно считать позитивным сигналом.

«Также, что немаловажно, объявлено о стремлении искоренить наркопроизводство в стране. Оцениваем все это как позитивные сигналы и ждем их воплощения на практике», - сказал Моргулов РИА Новости.

Он отметил, что в Москве искренне надеются, что «вовлеченным сторонам» в удастся выйти на политический консенсус, и «новая структура государственной власти будет сформирована с учетом интересов всего афганского народа».

Ранее президент России Владимир Путин во время беседы со школьниками Владивостока заявил, что миссия США в Афганистане, которая длилась 20 лет, оставила за собой только трагедии. По его мнению, результат пребывания американских войск оказался нулевым.