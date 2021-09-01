Путин рассказал, что население РФ могло бы достигнуть полумиллиарда человек

По мнению специалистов, на сегодняшний день население России могло бы достигать 500 миллионов человек. Однако этого не произошло из-за того, что в XX веке произошло два распада страны - в 1917 и 1991 годах. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками Владивостока.

«На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность... Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек», - заявил президент.

В ходе встречи Путин также рассказал, что миссия США в Афганистане, которая длилась 20 лет, оставила за собой только трагедии. По мнению президента, результат пребывания американских войск оказался нулевым.