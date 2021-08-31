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«Мишенное поле уничтожено»: промежуточные результаты «Авиадартса» оказались беспрецедентны

Тимур Шерзад
13:18 31.08.2021
По словам заместителя главного судьи конкурса, надо будет еще внимательнее проверить результаты средств объективного контроля, чтобы удостовериться, что летчики выдержали необходимые параметры полета. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На полигоне Дубровичи под Рязанью участники конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс» приступили к выполнению второй попытки уничтожения наземных мишеней. 

«В ходе заключительного этапа конкурсанты выполняют практическое бомбометание, стрельбу из авиационных пушек, пуски неуправляемых ракет по тем мишеням, которые достались экипажам в ходе жеребьевки. Данный этап мы оцениваем по двум попыткам. Это позволяет исключить элемент случайности и наиболее точно и объективно оценить конкурсантов в поражении наземных целей», - сообщил заместитель главного судьи конкурса подполковник Эдуард Алтухов.

Он добавил, что практически все мишени как для истребительной, так и для бомбардировочной авиации уничтожены. Экипажи попадали в цель с первого захода. 

«Мишенное поле фактически уничтожено», - подчеркнул Алтухов. 

По его словам, надо будет еще внимательнее проверить результаты средств объективного контроля, чтобы удостовериться, что летчики выдержали необходимые параметры полета. 

В полетах задействована разнообразная авиатехника. Со стороны России - истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Со стороны Китая - самолеты J-10 и J-16 (Джей), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь). От Белоруссии - вертолеты Ми-8 и Ми-24. А также многие другие. 

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