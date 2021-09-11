Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова заявила, что вмешательства США в дела РФ подтверждены документально

Майя Мусиенко
21:55 11.09.2021
По словам дипломата, Америка вмешивается в политические и электоральные процессы России.
Захарова заявила, что вмешательства США в дела РФ подтверждены документально
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Внешнее вмешательство во внутренние дела и выборные процессы РФ со стороны Соединенных Штатов подтверждено документально. Все доказательства предъявлены американской стороне. Об этом 11 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из США с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы», — заявила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам Захаровой, в настоящий момент, Вашингтон не давал никаких комментариев по этому вопросу.

Ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел России американскому послу Джону Салливану заявили о категорической недопустимости вмешательства США во внутренние дела Москвы. Сообщалось, что российская сторона имеет неопровержимые доказательства нарушений местного законодательства «цифровыми гигантами», которые пытаются повлиять на процесс подготовки и проведения выборов в Государственную думу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:03 В стране и мире
СК назвал причину аварийной посадки Boeing 767 в аэропорту Красноярска
15:13 Армия
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем
21:11 В стране и мире
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о своем самочувствии
17:14 В стране и мире
В России водителей ожидают «сплошные проверки»
18:22 В стране и мире
Меркель заявила о намерении сохранить транзит газа через Украину
Популярное
Видео
Линии смерча: в Хабаровске над рекой образовался атмосферный вихрь
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.