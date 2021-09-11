Захарова заявила, что вмешательства США в дела РФ подтверждены документально

Внешнее вмешательство во внутренние дела и выборные процессы РФ со стороны Соединенных Штатов подтверждено документально. Все доказательства предъявлены американской стороне. Об этом 11 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из США с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы», — заявила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам Захаровой, в настоящий момент, Вашингтон не давал никаких комментариев по этому вопросу.

Ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел России американскому послу Джону Салливану заявили о категорической недопустимости вмешательства США во внутренние дела Москвы. Сообщалось, что российская сторона имеет неопровержимые доказательства нарушений местного законодательства «цифровыми гигантами», которые пытаются повлиять на процесс подготовки и проведения выборов в Государственную думу.