В стране и мире СМИ: Boeing 767, следовавший из Антальи во Владивосток, аварийно сел в аэропорту Красноярска Виктория Ивашечкина По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. © Фото: pixabay Читайте нас на: СМИ сообщают, что трансконтинентальный Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. «Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Антальи во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку», - рассказал собеседник агентства «Интерфакс». Информации о пострадавших нет. Количество пассажиров на борту лайнера уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика