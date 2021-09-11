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СМИ: Boeing 767, следовавший из Антальи во Владивосток, аварийно сел в аэропорту Красноярска

Виктория Ивашечкина
19:07 11.09.2021
По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой.
СМИ: Boeing 767, следовавший из Антальи во Владивосток, аварийно сел в аэропорту Красноярска
© Фото: pixabay
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СМИ сообщают, что трансконтинентальный Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой.

«Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Антальи во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку», - рассказал собеседник агентства «Интерфакс».

Информации о пострадавших нет. Количество пассажиров на борту лайнера уточняется.

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