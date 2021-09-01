К 1 сентября над Царскосельским лицеем запустили 1 000 светящихся дронов

Ко Дню знаний активисты РДШ совместно со специалистами компаний «Геоскан» подняли в небо 1 000 квадрокоптеров. Красочное шоу приурочили к новому учебному году.

Во время светового шоу в воздухе беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Дню знаний: профиль Александра Пушкина, русский алфавит, гусиное перо, книга, карта России, а также впервые дроны выстроились в фигуру герба России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учеников школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке с началом учебного процесса. Путин отметил, что одни из самых любимых праздников россиян - Новый год и Рождество, но, по его словам, 1 сентября - также фактически начало «нового года».