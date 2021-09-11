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Заделать «жучки» и проверить тормоза: автомобилистам рассказали, как подготовиться к осенне-зимнему периоду

Майя Мусиенко
19:55 11.09.2021
По словам экспертов, не лишним будет прохождение техосмотра, но многие процедуры можно провести самостоятельно.
Заделать «жучки» и проверить тормоза: автомобилистам рассказали, как подготовиться к осенне-зимнему периоду
© Фото: Илья Наймушин РИА Новости
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Сотрудник автотехцентра Сергей Шабунин и эксперт в области автокосметики Максим Слезкин рассказали, как водители могут сделать свой автомобиль безопаснее, а также исключить серьезные поломки в осенне-зимний период.

Прежде всего, отмечают специалисты, необходимо устранить сколы, царапины и потертости на кузове автомобиля. Иначе высок риск того, что крошечный дефект разрастется до большого ржавого пятна под воздействием противогололедных реагентов, которые используются зимой.

Кроме того, следует заранее отполировать фары, чтобы исключить преломление света, ухудшающее качество освещения. Поскольку осенью подавляющая часть поездок приходится на темное время суток, некачественные фары могут стать причиной ДТП, пояснили эксперты в интервью «Газете.Ru».

Стоит автомобилистам проверить и электрику. Поврежденные провода или старые свечи могут значительно затруднить запуск двигателя из-за повышенной влажности. Необходимо также проверить степень натяжения ремня генератора, если она недостаточна, аккумулятору просто не хватит заряда. Помимо прочего, важно минимум раз в неделю очищать от листвы пространство между капотом и лобовым стеклом, а также полости, где чаще всего расположены воздухозаборники для вентиляции салона.

Жизненно необходимо, отмечают специалисты, проверить уровень содержания воды в тормозной жидкости. Если он превышает 2-2,5%, жидкость следует заменить, поскольку излишняя влага может спровоцировать коррозию тормозных механизмов. Это, в свою очередь, снизит эффективность замедления автомобиля. Заодно следует проверить и качество охлаждающей жидкости. Сделать все это можно в любом автосервисе.

Не лишним будет прохождение техосмотра, заявляет эксперт, поскольку именно пункты ТО оборудованы беговыми барабанами, которое позволит проверить равномерность срабатывания тормозов. Именно эта неисправность, по словам специалиста, чаще всего приводит к заносам.

Нельзя забывать и об автохимии. Жидкость в бочке омывателя следует заменить на сезонную, чтобы на стеклах не оставалось мутных разводов. Для боковых окон и зеркал больше подойдет состав «антидождь», создающий водоотталкивающую пленку. Чтобы избежать примерзания, необходимо обработать дверные и оконные уплотнители содержащими силикон спреями, которые восстановят их эластичность. Владельцам «дизельных» авто рекомендуется запастись присадками, которые повышают цетановое число солярки.

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