Эксперт высказался о возможном отмене закона обязательного техосмотра в России

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» выявил большой плюс возможной отмены обязательного техосмотра в России. Он отметил, что техосмотр ни в коем случае нельзя убирать у транспортного средства, который занимается перевозкой груза.

«Если отменят, то будет здорово. Но отменять нужно в части, который касается легковых машин. Ни в коем случае не нужно убирать техосмотр транспортного средства, который занимается оказанием услуг по перевозке груза и пассажиров. Все-таки данное направление должно быть под контролем», - сказал эксперт.

Сажин отметил, что большим плюсом будет и то, если данные об автомобиле будут передавать в автосервисы, где обслуживают транспортное средство.

«Если в части касающихся легковых транспортных средств передадут данные о состоянии транспортного средства в автосервисы в которые водитель приезжает, и ответственность будет брать на себя автосервис по допуску в части дорожного движения, то это будет большой плюс. Если сотрудники дорожной полиции выявят нарушения на дороге, то они могут выписать предписание», - заключил автоэксперт.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России до конца года могут принять закон об отмене обязательного техосмотра. Соответствующий проект закона уже подготовили.