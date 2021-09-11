В стране и мире Захарова заявила об опасности приравнивания блогеров к журналистам Кира Карон По словам дипломата, все дело в разных уровнях ответственности и профессионализма. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наделение блогеров функциями журналистов является опасным в связи с разным уровнем ответственности и профессионализма. «Еще 15 лет назад мы (дипломаты и представители МИД РФ - Прим.ред.) говорили об опасности приравнивания новых технологий, средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогер и журналист - не одно и то же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, и нельзя наделять функциями журналиста блогера», - отметила она на форуме современной журналистики «Вся Россия - 2021». Дипломат отметила, что самым главным различием между журналистами и блогерами является степень ответственности за свою деятельность. Ранее представитель дипведомства Мария Захарова рассказала, что посла США Джона Салливана накануне вызвали в МИД РФ из-за того, что Вашингтон поддерживает «Умное голосование» – проект «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Подобные действия являются вмешательством во внутреннние дела России, а именно в выборы. Все компании, которые принимали участие в его разработке, так или иначе связаны с Пентагоном. *«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) – запрещенная в России экстремистская организация-иноагент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика