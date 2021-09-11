Захарова заявила, что все разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

Посла США Джона Салливана накануне вызвали в МИД РФ из-за того, что Вашингтон поддерживает «Умное голосование» – проект «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Подобные действия являются вмешательством во внутреннние дела России, а именно в выборы. Все компании, которые принимали участие в его разработке, так или иначе связаны с Пентагоном. Такое заявление сделала представитель дипведомства Мария Захарова.

«Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование", по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США. Все компании, которые участвовали в разработке приложения, так или иначе связаны с Пентагоном», – рассказала Захарова в эфире «Радио России».

Ранее об ограничении доступа к сайту «Умного голосования» сообщил Роскомнадзор. Ресурс использовался для продолжения деятельности ФБК*. Также сообщалось, что пользователи приложения «Умное голосование» не защищены от утечек персональных данных, как заявляли его разработчики.

*«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) – запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.