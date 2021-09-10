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Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков

Андрей Аркадьев
10:51 10.09.2021
Соединения и воинские части ЦВО с начала года получили около 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М.
Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков
© Фото: Минобороны России
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Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане», - цитирует пресс-служба полковника Ханифа Беглова.

Он уточнил, что соединения и воинские части ЦВО с начала года получили около 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М.

«На сегодня мы полностью перевооружили на Т-72Б3М танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии», - добавил Беглов.

На днях военная база России в Таджикистане получила партию крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес».

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

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