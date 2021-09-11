В России водителей ожидают «сплошные проверки»

В эти выходные, 11-12 сентября сотрудники ГИБДД проведут проведут масштабный рейд в регионах России.

Отмечается, что по всей стране инспекторы будут останавливать как можно больше машин, чтобы выявлять нетрезвых водителей. Цель проверок - профилактика ДТП и минимизация тяжестей их последствий, пишет РИА новости.

Ранее стало известно, что власти Москвы собираются установить современные дорожные камеры с расширенными функциями, которые смогут фиксировать 13 новых нарушений ПДД. Всего в следующем году в городе установят 500 новых девайсов.