Посол РФ Антонов предложил США реанимировать работу двустороннего диалога по антитеррору

Россия готова реанимировать работу двустороннего диалога по антитеррору с США, который в 2018-2019 годах проходил под эгидой внешнеполитических ведомств. Об этом в своем комментарии сообщил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в связи с двадцатой годовщиной терактов 11 сентября 2001 года. В субботу обращение было размещено на странице российской дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, в истории российско-американских отношений существует множество примеров эффективного взаимодействия спецслужб, которое позволяло предотвратить крупные теракты. В том числе, отметил дипломат, Россия крайне признательна США за ценную информацию, которая помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге в 2017 и 2019 годах.

«Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годах. Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата», – заключил посол.

Ранее президент США Джо Байден объявил период с 10 по 12 сентября Днями памяти в связи с двадцатилетней годовщиной терактов 11 сентября.