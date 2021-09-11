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Преодолеть препятствия: боевую машину «Сармат-2» использовали на учениях «Запад-2021»

Виктория Ивашечкина
15:56 11.09.2021
Военное авто может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 3100 метров над уровнем моря, преодолевать перевалы высотой до 4500 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе совместного стратегического учения ВСР РФ и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне «Мулино» тактический воздушный десант Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в качестве легких транспортных средств огневой поддержки использует образцы легкого специального транспортного средства «Сармат-2», которые недавно поступили на вооружение соединения.

«Сармат-2» предназначены для перевозки личного состава до трех человек, различных грузов по всем видам дорог и местности, а также монтажа вооружения и военной техники - 12,7-мм пулеметов «Корд», автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Автомобиль «Сармат-2» имеет капотную компоновку, двухосную колесную формулу 4х4. Транспортное средство рассчитано на эксплуатацию в рабочих температурах воздуха от минус 20 до плюс 50 °С, может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 3100 метров над уровнем моря, преодолевать перевалы высотой до 4500 метров.

Напомним, учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и России.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

Ранее сообщалось, что в ходе «Запад-2021» в Западном военном округе (ЗВО) задействуют свыше 40 комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Комплексы БЛА обеспечивают объективный контроль за действиями войск (сил) и передают данные на пункты управления группировок войск.

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