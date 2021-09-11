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Контроль с воздуха: на учениях «Запад-2021» задействуют свыше 40 комплексов с БЛА

Кира Карон
10:32 11.09.2021
Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе совместного стратегического учения «Запад-2021» в Западном военном округе (ЗВО) задействуют свыше 40 комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Для обеспечения практических действий группировок войск (сил), задействованных в совместном стратегическом учении вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», ежедневно применяются более 40 комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Тахион», «Застава», «Орлан-10», «Форпост» подразделений Западного военного округа.

Комплексы БЛА обеспечивают объективный контроль за действиями войск (сил) и передают данные на пункты управления группировок войск. Контроль с воздуха позволяет получать объективные данные о практических действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за развертыванием и выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.

Расчеты БЛА также обеспечивают ведение разведки, ретрансляции связи, оценки радиационной, химической и биологической обстановки в условиях современного общевойскового боя. Применение БЛА позволяет специалистам визуально наблюдать результаты артобстрела и корректировать огонь артиллерии.

В ходе активной фазы ССУ «Запад-2021» артиллеристы ЗВО на этапах с боевой стрельбой будут оперативно использовать информацию, полученную от расчетов БЛА. С их помощью они будут вести разведку и определять координаты целей с последующей передачей данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений, а также контролировать результаты поражения целей в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

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