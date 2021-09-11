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Госдеп США заявил о намерении продолжить сдерживание запуска «Северного потока - 2»

Майя Мусиенко
15:48 11.09.2021
По словам старшего советника по энергетической безопасности департамента, «СП – 2» является опасным геополитическим проектом, угрожающим странам Европы.
Госдеп США заявил о намерении продолжить сдерживание запуска «Северного потока - 2»
© Фото: Дмитрий Лельчук, РИА Новости
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Соединенные штаты планируют продолжать работу по сдерживанию начала работы газопровода «Северный поток – 2», несмотря на завершение его строительства. С таким заявлением выступил старший советник по энергетической безопасности американского Госдепартамента Амос Хохштайн на форуме YES Brainstorming.

«"Северный поток - 2" – это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам. США не прекратят усилий для воздействия на "Северный поток - 2", будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС», – сказал представитель Госдепа.

По мнению Хохштайна, предпринятые Вашингтоном усилия по отсрочке строительства газопровода, а именно поставки сниженного газа на территорию Европы, дали результаты и «существенно уменьшили политическое влияние РФ».

По поводу опасений украинских властей относительно прекращения российского газового транзита по их территории, он отметил, что действующий контракт Киева с «Газпромом» действует до 2024 года. Помимо прочего, советник подтвердил помощь Америки Украине по развитию альтернативной и ядерной энергетики.

Ранее глава украинской государственной компании «Нафтогаз» сообщил, что в корпорации уверены в том, что США могут заблокировать «Северный поток-2». Для этого Вашингтону необходимо ввести санкции.

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