В Роспотребнадзоре заявили, что на курортах в РФ высокий уровень заражения COVID-19
Количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России составило 18 891.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах большое количество зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом она сказала журналистам на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.
Ранее Анна Попова сообщила, что предпосылок к отмене масочного режима в регионах России пока нет. Попова добавила, что этот момент будет недалек, если люди будут пользоваться главным инструментом борьбы с инфекцией — вакциной.
На сегодня в России зафиксировано 7 121 516 случаев заражения COVID-19. Количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 18 891.