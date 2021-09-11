В Роспотребнадзоре заявили, что на курортах в РФ высокий уровень заражения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах большое количество зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом она сказала журналистам на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

Ранее Анна Попова сообщила, что предпосылок к отмене масочного режима в регионах России пока нет. Попова добавила, что этот момент будет недалек, если люди будут пользоваться главным инструментом борьбы с инфекцией — вакциной.

На сегодня в России зафиксировано 7 121 516 случаев заражения COVID-19. Количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 18 891.