Попова ответила на вопрос об отмене масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора призвала активнее использовать главный инструмент борьбы с коронавирусом — вакцину.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Предпосылок к отмене масочного режима в регионах России пока нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Нет, сейчас нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией», — сказала она журналистам на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.
Попова добавила, что этот момент будет недалек, если люди будут пользоваться главным инструментом борьбы с инфекцией — вакциной, уточняет ТАСС.
Ранее в Минздраве России оценили вероятность наступления четвертой волны коронавируса.