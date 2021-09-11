Армия Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем Виктория Ивашечкина После разворота иностранного судна от Госграницы РФ истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российский МиГ-31 в субботу, 11 сентября, сопроводил самолет ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем. Уточняется, что экипаж российского истребителя определил воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» норвежских военно-воздушных сил. После разворота иностранного судна от Государственной границы России МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы РФ не допущено. В июле Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии над акваторией Балтийского моря. Истребитель ПВО Балтфлота не допустил нарушения воздушной границы РФ самолетом ВВС Германии.



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