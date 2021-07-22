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Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии над акваторией Балтийского моря

Алексей Курильченко
21:39 22.07.2021
Истребитель ПВО Балтфлота не допустил нарушения воздушной границы РФ самолетом ВВС Германии.
Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии над акваторией Балтийского моря
© Фото: Минобороны РФ
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Над акваторией Балтийского моря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая впоследствии была идентифицирована как многоцелевой истребитель ВВС Германии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Ранее российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили стратегические бомбардировщики В-52Н Военно-воздушных сил США над акваторией Берингова моря, нарушения Государственной границы РФ допущено не было. 

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