Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Единовластие: почему ИГИЛ* в Афганистане не является проблемой для талибов**

Егор Левин
11:45 01.09.2021
Рустем Сафронов заявил, что «Талибан»** не захочет делиться «добытой» властью с остатками разгромленной террористической организации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Handout, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

«Исламское государство»* не является настолько серьезной силой на территории Афганистана, чтобы устанавливать там свои порядки. Представители «Талибана»**, не так давно установившие контроль над данной территорией, не захотят делиться своими «лаврами» с теми, кого фактически уже разгромили. Об этом в эфире программы «Между тем» на «Звезде» заявил политический обозреватель, корреспондент радио Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Эксперт допустил, что отдельные «всполохи» ИГИЛ* еще проявляют себя на Ближнем и Среднем Востоке, а отдельные афганцы разделили идеологию боевиков, но в общем и целом «борьба с неверными», которую они проводили, уже неактуальна в сложившейся ситуации.

«Сейчас, когда будет существовать Исламский Эмират Афганистан, не думаю, чтобы талибы** захотели делиться властью с какими-то представителями разгромленного ИГИЛ*. Не думаю, что они позволят каким-то фракциям существовать. Сейчас еще все-таки послевоенное время и есть какая-то неразбериха, не установлена твердая власть», - сказал Сафронов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности повлиять на ситуацию в Афганистане извне в данный момент. Он подчеркнул, что «ситуация должна созреть», а для этого, по его словам, надо помогать людям.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:30 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Булгаков открыл учебный год в академии МТО в Петербурге
09:39 В стране и мире
Токаев: нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане
07:59 В стране и мире
Первый полет самолета с двигателем Aurus назначен на конец года
04:51 В стране и мире
Четыре пропавших человека сами вышли из леса на Сахалине
05:03 Армия
Видео
В АрМИ-2021 участвует рекордное количество девушек-военнослужащих
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.