Единовластие: почему ИГИЛ* в Афганистане не является проблемой для талибов**

«Исламское государство»* не является настолько серьезной силой на территории Афганистана, чтобы устанавливать там свои порядки. Представители «Талибана»**, не так давно установившие контроль над данной территорией, не захотят делиться своими «лаврами» с теми, кого фактически уже разгромили. Об этом в эфире программы «Между тем» на «Звезде» заявил политический обозреватель, корреспондент радио Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Эксперт допустил, что отдельные «всполохи» ИГИЛ* еще проявляют себя на Ближнем и Среднем Востоке, а отдельные афганцы разделили идеологию боевиков, но в общем и целом «борьба с неверными», которую они проводили, уже неактуальна в сложившейся ситуации.

«Сейчас, когда будет существовать Исламский Эмират Афганистан, не думаю, чтобы талибы** захотели делиться властью с какими-то представителями разгромленного ИГИЛ*. Не думаю, что они позволят каким-то фракциям существовать. Сейчас еще все-таки послевоенное время и есть какая-то неразбериха, не установлена твердая власть», - сказал Сафронов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности повлиять на ситуацию в Афганистане извне в данный момент. Он подчеркнул, что «ситуация должна созреть», а для этого, по его словам, надо помогать людям.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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