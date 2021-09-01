Путин: ситуация в Афганистане должна созреть, извне навязать невозможно ничего
Президент России заявил, что на сегодняшний день невозможно повлиять на ситуацию в Афганистане извне.
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Президент России Владимир Путин заявил о невозможности повлиять на ситуацию в Афганистане извне в данный момент. Об этом глава государства сказал во время общения со школьниками во Владивостоке.
«Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям. Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения», - заявил президент.
Президент Прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Сегодня он поучаствует в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.