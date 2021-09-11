Путин назвал Москву примером эффективной борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса Москва показывает пример эффективных и слаженных действий. Об этом он сообщил в концертном зале в «Зарядье».

«Уже второй год, к сожалению, мы отмечаем этот праздник в непростых условиях эпидемии. Думаю, со мной многие согласятся, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии это угрозе», - сказал Путин.

Он отметил, что столице удается находить баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для сохранения жизни людям.

Также президент отметил, что большая заслуга эффективности по борьбе с коронавирусом принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину и всей управленческой команде города.

Празднование Дня города 11 и 12 сентября в Москве пройдет скромно. Такое заявление ранее сделал мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что для москвичей и гостей столицы состоится концерт в парке «Зарядье». Также градоначальник рассказал, что на городских площадках уже проходит фестиваль «Цветочный джем».