Синоптик рассказал о погоде в столице на День города

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе со «Звездой» рассказал о погоде, которая ожидается в период празднования Дня Москвы 11 и 12 сентября.

«Завтра мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Без существенных осадков. Температура в столице составит 18-20 градусов. По области - от 16 до 21 градусов. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление около нормы - 749 миллиметров ртутного столба», - сказал эксперт.

Также синоптик отметил, что в воскресенье в столице ожидается до 23 градусов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что празднование Дня города 11 и 12 сентября в Москве пройдет скромно. Для москвичей и гостей столицы состоится концерт в парке «Зарядье». Также мэр рассказал, что на городских площадках уже проходит фестиваль «Цветочный джем».