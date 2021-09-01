Ростех завершил первую поставку в регионы детских комбинированных прививок

Холдинг «Нацимбио» корпорации «Ростех» завершил первый этап поставок в регионы РФ детской комбинированной вакцины от кори, паротита и краснухи. Препарат доступен в рамках Национального календаря профилактических прививок. Вакцина предназначена для детей от полугода до шести лет.

«В этом году мы впервые начали поставлять новую вакцину для иммунизации детей в рамках Национального календаря профилактических прививок. На первом этапе, с 23 июня по 1 сентября, в 84 российских региона было передано 322 тысячи доз живой культуральной вакцины против кори, краснухи и паротита. На втором этапе, до 20 декабря, будет поставлено еще свыше 1,3 миллиона доз. Препарат разработан согласно планам холдинга по переходу на современные схемы иммунизации, что предполагает использование комбинированных вакцин», - заявил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко отметил, что комбинированный препарат не только позволит защитить детей от большинства вирусов, но и снизит нагрузку на медперсонал. В корпорации отметили, что безопасность и эффективность вакцины уже подтверждена клиническими исследованиями.

Ранее главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов сообщил, что перед поступлением в детский сад позаботиться о вакцинации ребенка необходимо заранее.