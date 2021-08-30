Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главный педиатр Москвы порекомендовал делать ребенку прививки до поступления в детсад

Кира Карон
08:21 30.08.2021
Исмаил Османов посоветовал позаботиться о вакцинации перед поступлением в детский сад.
Главный педиатр Москвы порекомендовал делать ребенку прививки до поступления в детсад
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
Читайте нас на:

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов сообщил, что перед поступлением в детский сад позаботиться о вакцинации ребенка необходимо заранее.

«Многие вакцины, например, от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, ветряной оспы вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся», - сказал Османов РИА Новости.

Османов отметил, что нужно позаботиться об укреплении здоровья ребенка, а именно включить в рацион малыша продукты, содержащие витамины и минералы.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что при высокой температуре тела не всегда требуется жаропонижающее. Таким образом, специалист развеял один из наиболее популярных мифов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:48 В стране и мире
РКК «Энергия» приступила к эскизному проектированию российской орбитальной станции
06:37 Армия
Видео
Спецназовцы РФ совершили 30-ти километровый марш в рамках конкурса «Полярная звезда»
06:13 Армия
Видео
Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»
05:02 Армия
Видео
Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране
02:29 В стране и мире
Видео
Бегство от свободы: почему День независимости Украины прошел под американским флагом
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.