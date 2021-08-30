Главный педиатр Москвы порекомендовал делать ребенку прививки до поступления в детсад

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов сообщил, что перед поступлением в детский сад позаботиться о вакцинации ребенка необходимо заранее.

«Многие вакцины, например, от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, ветряной оспы вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся», - сказал Османов РИА Новости.

Османов отметил, что нужно позаботиться об укреплении здоровья ребенка, а именно включить в рацион малыша продукты, содержащие витамины и минералы.

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