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Путин оценил темпы строительства и ввода жилья в 2021 году

Анна Касаткина
12:18 11.09.2021
Глава государства отметил, что экономика страны в целом восстановилась после пандемии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в России в 2021 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со столичным мэром Сергеем Собяниным.

«У нас в целом по стране может быть рекорд», — сказал Путин после слов Собянина о том, что рекорд по строительству жилья в этом году может установить Москва.

Глава государства также отметил, что экономика страны в целом восстановилась после пандемии. В то же время, считает президент, кризис не мог не повлиять на планы развития столицы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе, на планы расселения по программе реновации. На соответствующий вопрос от президента Собянин пояснил, что эти планы не подорваны.

Ранее Путин заявил, что до конца года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья, так как жилищное строительство идет опережающими темпами.

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