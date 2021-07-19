Путин заявил об опережающих темпах жилищного строительства в РФ

Президент России Владимир Путин заявил о планах сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья к концу 2021 года. Это связано с тем, что жилищное строительство в стране идет опережающими темпами.

Об этом глава государства сказал на совете по стратегическому развитию и проектам. По его словам, наступающий показатель может стать лучшим за всю историю современной России.

«Прошу правительство последовательно увеличивать набранные темпы в стройке, резервы здесь тоже имеются», - заявил Путин.

Отдельно он подчеркнул, что подобная динамика должна наблюдаться во всех сферах общественной жизни.