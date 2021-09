В стране и мире Названа причина самой крупной катастрофы в истории Земли Роман Захаров По данным ученых, масштабный и быстрый выброс углерода, приведший к пермскому вымиранию, можно объяснить вулканизмом в сибирских траппах. © Фото: Devi Rahman via www.imago-images, globallookpress Читайте нас на: Причиной пермского вымирания, которое является самым катастрофическим в истории Земли, стал резкий рост температур в результате выбросов вулканами Сибирской трапповой провинции больших объемов углекислого газа. К такому выводу пришла международная группа ученых из Китая, Нидерландов и Норвегии. Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, специалисты внесли в описывающую нашу планету модель данные о соотношении изотопов углерода, которые были извлечены из содержащихся в окаменелых водорослях и растениях липидов. Проведенные вычисления и сделанное при помощи астрохронологии уточнение датировки показали, что масштабный (более 36 тысяч гигатонн) и быстрый (в среднем по пять гигатонн в год в течение 109 тысяч лет) выброс углерода можно объяснить масштабным вулканизмом в сибирских траппах. «Наши расчеты демонстрируют, что основным источником роста количества атмосферного углекислого газа стали два больших его выброса вулканами. Его концентрация в воздухе возросла с 400 миллионных долей по объему до десяти тысяч, что привело к чрезвычайно резкому росту температур в конце массового пермского вымирания», - объяснил один из авторов исследования, профессор Университета Осло Вольфрам Кюршнер. Ранее ученые из США пришли к выводу, что астероид, упавший на Землю 66 миллионов лет назад и ставший причиной глобальной катастрофы, которая привела к вымиранию динозавров, прилетел из внешнего края главного пояса астероидов. Группа японских специалистов, в свою очередь, провела исследование и выяснила, когда на Земле наступит новый ледниковый период. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика