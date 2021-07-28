Ученые определили «родину» астероида, убившего динозавров

Астероид, упавший на Землю 66 миллионов лет назад и ставший причиной глобальной катастрофы, которая привела к вымиранию динозавров, прилетел из внешнего края главного пояса астероидов. К такому выводу пришли исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института США, пишет phys.org.

Ученые провели вычисление пути астероида, опираясь на его состав породы. Так, по мнению авторов научной работы, космическое тело, предположительно, относилось к классу углеродистых хондритов. И хотя углеродистые хондриты среди астероидов встречаются часто, их размеры далеки от габаритов метеорита, создавшего кратер Чиксулуб.

В частности, ряд построенных компьютерных моделей отражал движение астероидов в главном поясе Солнечной системы, расположенном между орбитами Марса и Юпитера.

Оказалось, что периодически астероиды могут оказаться в точке, из которой затем будут вытолкнуты на новую орбиту под действием гравитации другой планеты. Новая орбита астероида может являться потенциально опасной для Земли.

В ходе моделирования ученые создали порядка 130 000 моделей астероидов и пришли к выводу, что крупные объекты из внешней области, которая является наиболее удаленной от Солнца, падают на нашу планету в среднем каждые 250 миллионов лет, или в 10 раз чаще, чем считали ранее.

Кратер Чиксулуб диаметром около 180 км и изначальной глубиной до 17-20 км находится на полуострове Юкатан и входит в список крупнейших кратеров на Земле.