В воздухе квартир и детсадов нашли вызывающие рак химикаты

Вредные химические вещества, которые вызывают онкологические заболевания, обнаружили в воздухе квартир, детсадов и школ. Речь идет о пер- и полифторалкильных соединениях, или ПФАС, в которых водород замещен фтором. Об этом говорится в публикации журнала Environmental Science & Technology Letters. Выдержки приводит РИА Новости.

Считается, что эти химикаты, которые активно используются в производстве упаковочных материалов, водонепроницаемых тканей, зубной нити, некоторых косметических и чистящих средств, приводят к большому количеству серьезных проблем со здоровьем - от рака до бесплодия и патологий иммунной системы.

Группа исследователей из Род-Айлендского университета в США проверила воздух в нескольких комнатах детского сада, доме, кладовой магазина одежды, магазинах ковров, лабораториях, нескольких офисах, классной комнате, складском помещении и лифте. Во всех помещениях были найдены ПФАС. Наиболее высокие концентрации химикатов были обнаружены в магазинах ковров.