Ученые предупредили о смертельной опасности косметики

В ряде косметических средств, представленных на рынке в США и Канаде, было обнаружено высокое содержание пер- и полифторалкильных веществ (или PFAS). PFAS относятся к потенциально токсичным соединениям, способным вызывать серьезные и смертельно опасных заболевания. Об этом предупредили ученые Университета Нотр-Дама, которые провели исследование. Выводы научной работы опубликованы в Journal of Environmental Science and Technology Letters.

В ходе научной работы ее авторы при помощи гамма-спектроскопии исследовали более 200 косметических средств. Среди протестированных продуктов оказались консилеры, тональные основы, тушь для ресниц, а также помады и блески для губ.

Проведенный анализ выявил, что высокий уровень фтора содержится более чем в половине тональных кремов и продуктов для век, 48% помад и блесков для губ и 47% туши для ресниц.

Затем ученые протестировали косметические средства с высокими концентрациями общего фтора при помощи газовой и жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией. Анализ показал, что концентрации PFAS варьировались от 22 до 10 500 нанограмм на грамм веса продукта.

Исследователи обратили внимание, что в списке ингредиентов большинства протестированных косметических средств не было указано наличие фторированных соединений, хотя по факту они там присутствовали.

Авторы работы призвали ограничить широкое использование PFAS в косметике.

Пер- и полифторалкильные веществ используются в косметике для увеличения срока годности, а также улучшения структуры средства. PFAS имеют свойство накапливаться в организме человека. Согласно выводам некоторых научных работ, ряд фторсодержащих соединений связан с раком почек и яичек, гипертонией и болезнями щитовидной железы.