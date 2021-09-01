Путин прибыл во Владивосток в преддверии ВЭФ

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в мероприятии в честь Дня знаний и пообщается со школьниками. Также глава государства поучаствует в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.

В конце дня состоится встреча президента и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Также во время пребывания во Владивостоке Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия соцобъектов в Дагестане.

Позже, 3 сентября, Путин примет участие в Восточном экономическом форуме. Пленарная сессия станет центральным событием мероприятия.