СК возбудил дело по фактам расстрела нацистами жителей Орловской области в годы войны
Следователи возбудили уголовное дело после рассекречивания документов о расстреле мирных жителей Орловской области во времена ВОВ.
© Фото: СК РФ
Следственный комитет России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по фактам расстрела мирных жителей Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны. Решение о возбуждении дела принято на основе рассмотрения рассекреченных материалов и осмотра места трагедии.
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