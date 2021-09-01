В стране и мире СК возбудил дело по фактам расстрела нацистами жителей Орловской области в годы войны Алексей Курильченко Следователи возбудили уголовное дело после рассекречивания документов о расстреле мирных жителей Орловской области во времена ВОВ. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по фактам расстрела мирных жителей Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны. Решение о возбуждении дела принято на основе рассмотрения рассекреченных материалов и осмотра места трагедии. «Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны был создан немецкий карательный отряд, которым командовал сдавшийся в плен бывший офицер Красной армии по прозвищу Гетман. Вместе с ним в отряд вошли еще несколько бывших красноармейцев. Согласно полученной информации, они руководили расстрелами мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в 1942 году, среди которых были старики, женщины и дети», - сообщается на сайте СК РФ. © СК РФ Ранее СК РФ начал доследственную проверку по фактам расстрела нацистами жителей Орловской области. Документы о трагедии были рассекречены в ФСБ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика