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СК РФ начал проверку по фактам расстрела населения Орловской области нацистами в годы ВОВ

Кира Тило
22:15 30.08.2021
Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку нацистских расстрелов в Орловской области в период ВОВ.
© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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По поручению председателя Следственного коммитета РФ Александра Бастрыкина, СК России начал доследственную проверку по фактам расстрела нацистами жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В них [документах] приведены имена карателей, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирных жителей, в том числе грудных детей, на занятой оккупантами территории Орловской области», — говорится в сообщении СК.

Ранее в ФСБ рассекретили документы в рамках проекта «Без срока давности», в которых указаны имена украинцев, устроивших массовые казни орловских жителей во время ВОВ. Карателями было убито 170 человек, включая младенцев, женщин и стариков.

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