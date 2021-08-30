СК РФ начал проверку по фактам расстрела населения Орловской области нацистами в годы ВОВ

По поручению председателя Следственного коммитета РФ Александра Бастрыкина, СК России начал доследственную проверку по фактам расстрела нацистами жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В них [документах] приведены имена карателей, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирных жителей, в том числе грудных детей, на занятой оккупантами территории Орловской области», — говорится в сообщении СК.

Ранее в ФСБ рассекретили документы в рамках проекта «Без срока давности», в которых указаны имена украинцев, устроивших массовые казни орловских жителей во время ВОВ. Карателями было убито 170 человек, включая младенцев, женщин и стариков.