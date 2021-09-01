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«Никто не будет жить»: урбанист оценил спрос на 13-метровые квартиры в Москве

Светлана Иванова
10:18 01.09.2021
Подобный вариант жилья будет удобным в качестве временного. Однако в России не существует прозрачного рынка аренды жилья. В итоге спрос на малогабаритные квартиры будет небольшим, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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Маленькие квартиры площадью 13 метров, которые начали продавать в одном из столичных ЖК, вряд ли будут пользоваться большим спросом. Такое мнение выразил декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Алексей Новиков в комментарии «Звезде».

По мнению эксперта, подобный вариант жилья будет удобным в качестве арендного для студентов и людей, которые временно приезжают в город. Однако в России не существует прозрачного рынка аренды жилья, что скажется на экономической целесообразности строительства подобных квартир, считает Новиков.

«В таких квартирах никто не будет жить. Это не семейный формат, это индивидуальный и временный, только так. Главная проблема - то, что в Москве и России не развит формат арендного жилья, сдающегося внаем. Формально прозрачно, не серый рынок аренды, который существует, а доходные дома, где могут быть такого рода квартиры для тех, кто приезжает временно или на какой-то период хочет жить именно так. Такого формата жилья много в европейских странах, в США», - пояснил специалист.

Урбанист добавил, что подобное жилье относится к очень узкому сегменту, поэтому особым спросом пользоваться не станет.

«Мне кажется, бояться его как типа не надо, его будет немного. И рынок, мне кажется, его отрегулирует, если будет перепроизводство такого рода квартир, просто никто не будет покупать», - указал Новиков.

Он обратил внимание и на то, что юридически подобные квартиры являются апартаментами, у которых крайне сомнительный юридический статус, что также не добавит популярности предложению.

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