Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) обнародовал видео с места ликвидации боевиков в Буйнакском районе Дагестана. На кадрах можно увидеть место стоянки бандитов, их оружие и боеприпасы.

Двое вооруженных людей были замечены в ночь на пятницу, 10 сентября, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, планирующих преступления террористической направленности.

После этого начальник УФСБ по Дагестану принял решение о начале на территории района контртеррористической операции.

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», - сообщили в НАК.

На месте стоянки боевиков найдены автоматическое оружие и боеприпасы. Кроме того, в их автомобиле находилось готовое к применению самодельное взрывное устройство.