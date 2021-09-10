В Роскосмосе заявили, что не собираются возвращать «Буран» из Казахстана в Россию

Научно-производственное объединение «Молния» не собирается перевозить космический корабль «Бурана» из Казахстана в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

В СМИ в понедельник, 6 сентября, появилась информация о том, что НПО «Молния» якобы готовится вернуть космический корабль в Россию и для этого специалисты посетили космодром «Байконур».

Как уточняется, специалисты предприятия посетили космодром только для оценки технического состояния сооружений, в которых хранятся «Буран», его макет и макет ракеты-носителя «Энергия-М».

«Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО «Молния» не существует», — подчеркивается в сообщении.

В начале сентября представители разработавшего «Буран» НПО «Молния» посетили космодром Байконур, после чего появилась информация о якобы имеющихся планах вернуть космический корабль в Россию. Гендиректор АО «РКК Байконур» — предприятия-владельца корабля — Даурен Муса после этого заявил в Facebook, что удивлен подобными намерениями и не собирается давать на это согласия. Он также обвинил Россию в непризнании решений казахстанских судов, которые ранее встали на сторону предприятия в споре с государством за право собственности на космическую технику. Муса пообещал обратиться в международные инстанции.

На слова Мусы ответил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он заявил, что тот несет персональную ответственность за плохое состояние уникальных машин, а дальнейшее пребывание техники на Байконуре может обернуться ее утерей. Рогозин также добавил, что вывозить «Буран» без разрешения властей Казахстана не планируется, при этом российские специалисты регулярно обследуют машины и дают неутешительные оценки их состоянию.