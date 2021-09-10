Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор

Сын популярного советского актера Владимира Конкина рассказал о жестоких наказаниях со стороны родителя за опоздания домой. По словам Ярослава Конкина, однажды отец выстрелил ему в лицо из травматического пистолета.

В тот вечер Ярослав и его сестра София опоздали домой, из-за чего произошла серьезная семейная ссора, после чего актер выгнал молодого человека. Конкин-младший не хотел ночевать на улице, а потому пробрался к окну и начал в него стучать. Реакция актера была непредсказуема: он достал пистолет, якобы приняв молодого человека за вора.

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня!», — рассказал Конкин-младший в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

По словам Ярослава, отец не застрелил его «чудом», но попал в лицо, о чем по сей день напоминают отметины. Он также добавил, что после инцидента упал на машину к соседу, что спасло ему жизнь.

В сентябре 2020 года погибла дочь Конкина. Она была найдена без сознания на дне бассейна фитнес-центра. Девушку доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось.