Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор

Анна Касаткина
08:10 10.09.2021
По словам мужчины, Владимир Конкин жестко наказывал детей за провинности.
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Сын популярного советского актера Владимира Конкина рассказал о жестоких наказаниях со стороны родителя за опоздания домой. По словам Ярослава Конкина, однажды отец выстрелил ему в лицо из травматического пистолета.

В тот вечер Ярослав и его сестра София опоздали домой, из-за чего произошла серьезная семейная ссора, после чего актер выгнал молодого человека. Конкин-младший не хотел ночевать на улице, а потому пробрался к окну и начал в него стучать. Реакция актера была непредсказуема: он достал пистолет, якобы приняв молодого человека за вора.

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня!», — рассказал Конкин-младший в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

По словам Ярослава, отец не застрелил его «чудом», но попал в лицо, о чем по сей день напоминают отметины. Он также добавил, что после инцидента упал на машину к соседу, что спасло ему жизнь.

В сентябре 2020 года погибла дочь Конкина. Она была найдена без сознания на дне бассейна фитнес-центра. Девушку доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:34 В стране и мире
Видео
Тысячи цветов: как проходит церемония прощания с Зиничевым в Москве
06:31 Армия
Видео
Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом МО РФ
04:00 Армия
Видео
На учениях «Запад-2021» впервые десантируют батальон на БМД-4М в полном составе
21:57 В стране и мире
Видео
Россия снимает все ограничения по авиасообщению с Белоруссией
21:40 В стране и мире
Видео
Путин назвал дату подписания документа о едином энергетическом рынке с Белоруссией
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.