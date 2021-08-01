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СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности

Олеся Степакова
15:38 01.08.2021
Утверждается, что владелице фитнес-клуба, в бассейне которого погибла девушка, следователи предъявили обвинение.
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
© Фото: konkinasofia, Facebook
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В расследования гибели дочери актера Владимира Конкина Софии появились новые подробности. Девушка утонула в бассейне одного из бизнес-центров в Москве почти год назад. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

За одиннадцать месяцев работы, по данным СМИ, следователи пришли к выводу, что фитнес-клубы должны быть оборудованы медкабинетами с медработниками. 

Уточняется, что  на днях владелице фитнес-клуба Анне Андриановой предъявили обвинение – следователи попросили суд об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

На данный момент, как отмечает «Московский комсомолец», обвиняемая не признает вину, ссылаясь на то, что София скончалась в стенах больницы. Защита обвиняемой ходатайствовала о проведении экспертизы действий медиков.

По данным издания, адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко подала гражданский иск с требованием возместить ущерб в сумме 11 миллионов рублей.   

Трагедия произошла 22 сентября 2020 года. Девушку обнаружили без сознания в бассейне одного из фитнес-центров. Она была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось.

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