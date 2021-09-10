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«Грады» нанесли огневое поражение: кадры уничтожения позиций «противника» на Сахалине

Иван Линдеманн
07:10 10.09.2021
Для контроля поражения мишеней, корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя были применены современные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3».
© Видео: Пресс-служба ВВО © Фото: Пресс-служба ВВО
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Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине совместно с расчетами беспилотной авиации уничтожили укрепленные пункты управления и боевые позиции условного противника.

«В ходе проведения лагерного сбора на полигоне Успеновский расчеты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт-С» при поддержке реактивных систем залпового огня «Град» нанесли огневое поражение по целям, имитирующим пункт управления и боевую технику условного противника», - сказано в сообщении пресс-службы ВВО.

Для контроля поражения мишеней, корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя были применены современные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Особое внимание в ходе проведения боевых стрельб было уделено залповому и беглому огню в составе батареи и дивизиона, что позволяло наносить артиллерийские удары по площадным и укрытым целям на больших дальностях.

Всего в учении на полигоне Успеновский приняли участие более 200 военнослужащих, а также около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса ВВО.

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