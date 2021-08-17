Артиллеристы и мотострелки ВВО уничтожили десант «противника» в ходе учений на Сахалине

В ходе ротного тактического учения с подразделениями мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО на полигоне Успеновский (остров Сахалин) расчеты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт» отработали действия совместно с подразделением БпЛА по обнаружению и уничтожению позиций условного противника, укрывшегося в горной местности. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

По замыслу учения, десант условного противника высадился на побережье острова и перешел в наступление. Артиллеристы армейского корпуса ВВО, применив самоходные гаубицы «Гиацинт» создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым остановив его атаку и подход резервов.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника, а также корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя, были применены беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Согласно полученным координатам, военнослужащие произвели залп из всех орудий, тем самым уничтожив командный пункт и боевую технику условного противника.

После нанесения существенного урона огнем артиллерийских батарей, в контратаку перешли мотострелковые и танковые подразделения.

Всего к учению было привлечено более 300 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.